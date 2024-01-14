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Samsung выпустила в Европе обновление безопасности для Galaxy S21, S22 и S23

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Samsung выпустил январское обновление системы безопасности 2024 года для ряда смартфонов Galaxy, включая серии Galaxy S23, S22 и S21.

Обновление, которое весит около 400 МБ, содержит исправления для почти 75 уязвимостей, включая критическую уязвимость в “Службе уведомлений” и уязвимость в процессе сопряжения по Bluetooth.

Возможно, обновление также включает меры защиты экрана от выгорания, но это не подтверждено. Если пользователи еще не получили обновление, они могут проверить его наличие в настройках своего устройства.

Пока обновление распространяется на территории Европы.

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