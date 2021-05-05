Samsung выпустила удешевленный Galaxy S20 FE с процессором Snapdragon 865

Samsung выпустила новую версию смартфона Galaxy S20 на базе процессора от компании Qualcomm.

Корейского производителя уже давно ругают за то что он для рынка Китая и США свои флагманские смартфоны выпускает на процессорах Snapdragon, тогда как в других регионах аппараты предлагаются с фирменными чипами Exynos, которые всегда уступают решениям от Qualcomm.



В этот раз Samsung новый смартфон под названием Galaxy S20 FE решила выпустить с процессором Snapdragon 865, а не Exynos 990.

Новинка уже предлагается в Малайзии и Вьетнаме. Она от базовой версии отличается отсутствием поддержки 5G (есть только 4G модем).



В Малайзии новый Galaxy S20 FE доступен с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Сейчас аппарат по скидке можно приобрести за 485 долларов. Во Вьетнаме смартфон доступен только в модификации 8/256 ГБ по цене 672 доллара.