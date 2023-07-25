Samsung выпустила телевизор стоимостью 9 млн рублей

Стоимость премиальных телевизоров уже давно сопоставима с автомобилем, такие дорогие панели в основном выпускают корейские и японские компании.

Samsung в очередной раз решила удивить телевизором и его ценником.

На домашнем рынке Samsung начала продажи телевизора MNA89MS1BACXKR по цене 100 000 долларов, что в пересчете составляет 9 016 500 рублей.

Такой ценник обусловлен не только размером панели, но диагональю 89 дюймов, а еще технологией изготовления.

Панель выполнена по технологии MicroLED, где вместо обычных светодиодов используются самосветящиеся неорганические светодиоды.

Новинка получила полностью безрамочный экран и мощную акустическую систему на 120 Вт.

Все характеристики телевизора не раскрываются, но отмечено, что есть поддержка самых передовых технологий по изображению и звуку, а также установлено очень мощное «железо», производительность которого выше чем в современных смартфонах.

В планах корейского производителя выпустить также экраны с диагоналями 101 и 114 дюймов, их ценник пока не озвучивают, но они будут стоить еще дороже чем текущая модель.