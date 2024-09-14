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Samsung выпустила смартфон Galaxy M05 дешевле 9 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy M05, который стоит 95 долларов (8600 руб.) и выйдет в зеленом цвете.

Samsung выпустила смартфон Galaxy M05 дешевле 9 000 рублей

Galaxy M05 оснащён 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Фронтальная камера на 8 Мп расположена в каплевидном вырезе, а на задней панели находится 50-Мп основная камера и 2-Мп датчик глубины.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Батарея ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

В Galaxy M05 есть боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъём. Он работает на Android 14 с интерфейсом One UI Core 6.0. Samsung обещает два обновления системы и четыре года обновлений безопасности.

 

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