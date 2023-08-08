Samsung выпустила планшеты Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ и Galaxy Tab S9 Ultra

Новые планшеты от Samsung способны составить конкуренцию аналогичным устройствам от компании Apple.

На большой ежегодной презентации были представлены планшеты серии Galaxy Tab S9. Линейка состоит из трех моделей, причем все они получили разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Базовая версия Samsung Galaxy Tab S9 оснащена 10-дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей и кадровой частотой 120 Гц.

Версия Galaxy Tab S9+ уже оснащена 12,4 дюймовой панелью, а Galaxy Tab S9 Ultra получил 14,6 дюймовый дисплей. Фронтальные камеры в аппаратах используются одинаковые и это датчики на 12 Мп.



Планшеты имеют конфигурации памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. На глобальном рынке Galaxy Tab S9 будет стоит от 800 долларов, Galaxy Tab S9+ предложат по цене от 1000 долларов, а самый большой вариант планшета серии обойдется от 1200 долларов.