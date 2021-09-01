Samsung выпустила первый официальный тизер Android 12 и подтвердила, что бета выйдет в сентябре

Google собирается выпустить стабильную сборку Android 12 на телефонах Pixel в ближайшее время, но похоже, что Samsung будет ближе, чем когда-либо, к запуску своей бета-программы. Согласно новому тизеру, Samsung выпустит свою первую сборку Android 12 в сентябре.

Размещенный на форумах сообщества компании сегодня , Samsung официально подтвердила, что выпуск Android 12 Beta не за горами. Это примерно тот же тизер, который был опубликован и быстро удален в начале этого месяца, но с небольшой дополнительной информацией.

Самая большая новая информация в тизере на этот раз заключается в том, что Samsung запустит бета-версию Android 12 в сентябре. В том же месяце Google запустит Android 12 на телефонах Pixel, и, честно говоря, это очень быстрый поворот к обновлению. Конкретной даты релиза нет, но даже если это произойдет 30 сентября, это все равно опережает график.

В прошлом году Samsung выпустила свою первую бета-версию Android 12 примерно в октябре, а некоторые предварительные версии для разработчиков были доступны в ограниченном доступе за несколько недель до этого. Явно не подтверждено, что эта бета-версия будет общедоступной, но заявление Samsung определенно подразумевает, что это так, упоминая, что бета-версия будет работать как для устройств, проданных оператором связи, так и для разблокированных устройств. Как и ожидалось, сначала он будет доступен только на Galaxy S21, S21 + и S21 Ultra.

В то время как подход Google к Android 12 приносит «Material You» с большим количеством системных цветов и другими важными дизайнерскими изменениями, неизвестно, что Samsung представит на рынке. Тем не менее, что бы он ни предлагал, Samsung назовет это «One UI 4.0».