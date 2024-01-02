Samsung выпустила обновление Android 14 и One UI 6.0 для бюджетника Galaxy M13 5G

Samsung представляет обновление Android 14 и One UI 6.0 для своего бюджетного смартфона Galaxy M13 5G. Это обновление, предназначенное для индийских пользователей, включает в себя ряд улучшений интерфейса и приложений.

Одной из основных новых функций является оптимизированная панель быстрого доступа, которая облегчает доступ к часто используемым настройкам. Также была обновлена библиотека смайликов для более выразительного общения, а шрифт по умолчанию стал более современным и четким.

Виджет медиаплеера был обновлен с использованием динамической анимации формы сигнала, а виджет часов на экране блокировки предлагает больше возможностей для персонализации.

Кроме того, стандартные приложения Samsung, такие как галерея, Интернет, сообщения, телефон и напоминания, также получили обновленный внешний вид. Некоторые приложения были даже освобождены от фирменного знака Samsung для более чистого вида.

Фоторедактор был улучшен с более простыми элементами управления, а специальный видеоредактор под названием «Studio» позволяет редактировать видео.

Это второе крупное обновление для Galaxy M13 5G после его запуска с Android 12. С получением Android 13 в прошлом году, телефон теперь гарантированно получит еще два крупных обновления, включая Android 16.

Для установки последнего обновления на смартфон просто необходимо перейти в Настройки> Обновление программного обеспечения> Загрузить и установить.

Напомним, что Galaxy M13 5G оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD +, работает на SoC Exynos 850 и имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Варианты памяти включают 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Зарядка осуществляется с помощью 15-ваттного зарядного устройства. В качестве камер устройство имеет основную камеру разрешением 50 Мп, широкоугольную камеру на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп, а также фронтальную камеру разрешением 8 Мп.