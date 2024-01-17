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Samsung выпустила обновление Android 14 для трехлетнего бюджетного планшета

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Samsung продолжает поддерживать свои существующие продукты на рынке, включая бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite.

Компания выпустила обновление Android 14 для этого устройства в Южной Корее, и ожидается, что оно скоро станет доступным и в других регионах.

Это важный шаг, учитывая, что устройства начального уровня часто упускаются из виду при обновлениях.

Тем не менее Samsung продолжает обновлять свои бюджетные устройства, что является хорошей новостью для владельцев Galaxy Tab A7 Lite. Стоит отметить, что этот планшет был выпущен в 2021 году.

 

 

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