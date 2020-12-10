Samsung выпустила новый MicroLED-телевизор с диагональю на 110 дюймов

Компания Samsung провела презентацию нового большого телевизора, который уже предлагается для заказа в Южной Корее.

Новая модель имеет диагональ экрана 110 дюймов и разрешение 4К. MicroLED TV получил дисплей, занимающий 99,99% от всей фронтальной панели.

То есть по сути телевизор не имеет рамок, а по периметру можно увидеть только металлическую окантовку.

Также в нем заявлен охват 100%цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB, звуковая система Majestic, которая позволит обеспечить 5,1-канальный звук.

Среди других известных подробностей можно отметить порт HDMI 2.1. О стоимости и других характеристиках новинки, компания обещает рассказать в следующем месяце.