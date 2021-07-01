Компания Samsung провела презентацию нового смартфона, получившего название Galaxy F22.

Страничка с этим аппаратом уже появилась на официальном сайте компании, где подробно расписаны его характеристики.

Так, Galaxy F22 это смартфон с 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном, разрешение которого составляет HD+, а частота обновления – 90 Гц.

В вырезе экрана находится фронтальная камера, а основная камера на задней панели получила четыре модуля во главе с 48-Мп датчиком.

Работает новинка на базе процессора MediaTek Helio G80, который дополнят 4 или 6 ГБ оперативной, а также 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

За автономность новинки отвечает батарея на 6000 мАч. Заявлено, что при обычной нагрузке смартфон проработает без подзарядки два дня. В продаже смартфон появится уже 6 июля, а его стоимость составит 200 долларов.