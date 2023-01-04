Samsung выпустила бюджетный смартфон Samsung Galaxy F04 с батареей на 5000 мАч

Новый смартфон относится к категории бюджетных и был выпущен для индийского рынка.

Новинка на старте продаж будет предлагаться по цене 90 долларов и выйдет только в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Однако, производитель предусмотрел возможность расширить объём оперативной памяти еще на 4 ГБ за счет виртуального раздела.

Основой стал процессор MediaTek Helio P35, а работает смартфон под управлением ОС Android 12 с фирменным интерфейсом OneUI. За автономность отвечает аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки.

Экран установлен PLS, диагональ – 6,5 дюйма с частотой обновления 60 Гц. Для селфи предусмотрена камера на 5 Мп, а основная камера получила модули на 13 и 2 Мп.