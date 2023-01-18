Samsung выпустила 200-Мп датчик изображения ISOCELL HP2 для флагманских смартфонов

Samsung Electronics представила датчик изображения ISOCELL HP2 на 200 Мп, который будет устанавливаться на флагманские смартфоны причем не только корейской компании.

ISOCELL HP2 выполнен в формате 1/1,3 дюйма. Размер одного пикселя составляет 0,6 мкм, такой же размер пикселя и в 108 Мп сенсоре.

В сенсоре применена технология Tetra²pixel, которая при недостаточной освещённости может объединять пиксели в группы по четыре.

За счет этого размер пикселя может быть 1,2 мкм или 2,4 мкм, если будет объединено 16 точек.

Сенсор способен записывать видео в формате 8К, но только в 50-мегапиксельном режиме. Помимо этого, датчик оснастили рядом технологий для улучшения фото и быстрой фокусировки.

Новый сенсор уже поступил производство и возможно его уже применят в Samsung Galaxy S23 Ultra.