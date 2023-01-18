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Samsung выпустила 200-Мп датчик изображения ISOCELL HP2 для флагманских смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Samsung Electronics представила датчик изображения ISOCELL HP2 на 200 Мп, который будет устанавливаться на флагманские смартфоны причем не только корейской компании.

ISOCELL HP2 выполнен в формате 1/1,3 дюйма. Размер одного пикселя составляет 0,6 мкм, такой же размер пикселя и в 108 Мп сенсоре.

В сенсоре применена технология Tetra²pixel, которая при недостаточной освещённости может объединять пиксели в группы по четыре.

За счет этого размер пикселя может быть 1,2 мкм или 2,4 мкм, если будет объединено 16 точек.

Сенсор способен записывать видео в формате 8К, но только в 50-мегапиксельном режиме. Помимо этого, датчик оснастили рядом технологий для улучшения фото и быстрой фокусировки.

Новый сенсор уже поступил производство и возможно его уже применят в Samsung Galaxy S23 Ultra.

ISOCELL HP2 Samsung
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