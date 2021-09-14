Samsung выпускает бета-версию Android 12 для владельцев Galaxy S21

Компания Samsung объявила о выпуске публичной бета-версии Android 12 для устройств Galaxy S21 всего за несколько недель до того момента, когда мы ожидаем, что окончательная версия ОС будет впервые официально доступна на телефонах Pixel. Samsung рекламирует, что ей удается выпускать эти бета-версии раньше каждого года, хотя в этом году это всего на неделю или две по сравнению с 2020 годом.

Регистрация для участия в бета-программе начнется 14 сентября, в день анонса iPhone 13. Пользователям необходимо будет зарегистрироваться в приложении Samsung Members, чтобы попробовать его — и если Samsung повторит прошлое, количество открытых слотов будет ограничено. На данный момент он доступен только в США.

На самом деле бета-версия предназначена для Samsung One UI 4, его версии Android. Это различие важно, потому что одно из основных изменений в Android 12 — это то, как он выглядит по-другому. На телефоне Pixel все кнопки большие, а цвета меняются динамически в зависимости от ваших обоев — стиль, который Google называет «Material You».

Что касается телефона Galaxy S21, мы еще не знаем точно, какую часть языка дизайна Google намерен использовать Samsung. В одном пользовательском интерфейсе уже было множество вариантов тематики — и магазин Samsung был переполнен множеством пользователей, которые могли купить (хотя большинство из них довольно яркое). Конечно же, краткое изложение того, что нового в One UI 4 от Samsung, специально называет «параметры темы». Вот официальный список Samsung:

Множество опций тем позволяют настраивать внешний вид и функциональность вашего устройства, предоставляя инструменты для настройки домашнего экрана, значков, уведомлений, обоев и многого другого. Обновленные и обновленные виджеты предлагают глубокую настройку — от видимости до внешнего вида. Вы также получаете удобный доступ к более надежному и разнообразному набору смайликов в одном месте.

Samsung также использует визуальные индикаторы Android 12, когда используются микрофон и камера. Он также будет иметь переключатели для полного отключения этих датчиков.

Новые виджеты также будут приветствоваться — большинство из них в большинстве версий Android начали казаться немного устаревшими. Как вы можете видеть в верхней части этого поста, виджеты Samsung, по крайней мере, выглядят чистыми и имеют большие закругленные углы. Однако они не заходят так далеко, как новые виджеты Google.

Поскольку сам Google становится все более самоуверенным в отношении того, как выглядит Android на своих телефонах Pixel с Material You, большой вопрос будет заключаться в том, будут ли эти мнения хорошо работать на телефонах, отличных от Google. Сама Samsung в последние несколько лет двигалась в относительно последовательном эстетическом направлении, но в нем используется больше белого пространства и более крупные шрифты, чем в последних разработках Google. Тем не менее, мы видим, что Samsung использует некоторые из более крупных закругленных углов для уведомлений.

Совместимы ли эти два образа? Виджеты Google будут выглядеть неуместно на домашнем экране Samsung? Будет ли Samsung использовать новые местоположения для различных системных функций Android, которые были перемещены? Владельцы Galaxy S21 узнают об этом достаточно скоро, когда они углубятся в публичную бета-версию.