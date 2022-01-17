Samsung вынужденно поднимет цены на флагманскую серию смартфонов Galaxy S22

Производители смартфонов стараются не поднимать цены на флагманские смартфоны, но из-за дефицита полупроводниковой продукции в 2022 году вынуждено подорожают все смартфоны.

Недавно сообщалось, что новые iPhone будут стоить дороже на 100 долларов, теперь появилась информация, что вырастет цена и на аппараты Samsung Galaxy S22.

Рост цен связан с нехваткой микросхем и роста цен комплектующих.

Как сообщают аналитики, некоторые важные детали смартфонов за последний год подорожали на 30-40%, а чипы управления питанием и датчики на глобальном рынке стали стоит на 10-15% дороже.

Источник пишет, что Galaxy S22 будет стоить на 100 долларов дороже, чем Galaxy S21.

Напомним, серия Galaxy S22 будет построена на базе процессора Exynos 2200, но в некоторых регионах аппараты будут предлагать с чипом Snapdragon 8 Gen 1.