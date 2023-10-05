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Samsung вслед за новым смартфоном, запустила прием заказов на новый трекер SmartTag 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Samsung представила новое поколение трекера Galaxy SmartTag.

Устройство получило обновленный дизайн с удобным отверстием для крепления, корейский производитель новинку оценил в стоит $30. SmartTag 2 использует Bluetooth и UWB для отслеживания местонахождения привязанных предметов при помощи смартфонов Samsung.

В новой модели установлен более емкий аккумулятор с 700-дневным сроком службы. Трекер имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP67. Радиус действия Bluetooth составляет 120 м.

SmartTag 2 совместим только со смартфонами Samsung, что не позволяет использовать сервис нахождения устройств Google. Предзаказ трекеров в черном и белом цветах стартует 10 октября по цене 30 долларов.

Samsung SmartTag 2
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