Samsung вслед за новым смартфоном, запустила прием заказов на новый трекер SmartTag 2

Samsung представила новое поколение трекера Galaxy SmartTag.

Устройство получило обновленный дизайн с удобным отверстием для крепления, корейский производитель новинку оценил в стоит $30. SmartTag 2 использует Bluetooth и UWB для отслеживания местонахождения привязанных предметов при помощи смартфонов Samsung.

В новой модели установлен более емкий аккумулятор с 700-дневным сроком службы. Трекер имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP67. Радиус действия Bluetooth составляет 120 м.

SmartTag 2 совместим только со смартфонами Samsung, что не позволяет использовать сервис нахождения устройств Google. Предзаказ трекеров в черном и белом цветах стартует 10 октября по цене 30 долларов.