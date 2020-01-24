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Samsung все еще хочет обновить модели Galaxy S8 и Galaxy Note 8 до Android 10

24.01.2020 22:58

В ноябре прошлого года корейская компания опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до Android 10 с оболочкой One UI 2.0.
Тогда в списке не было старых флагманов, среди которых Galaxy S8 и Galaxy Note 8.

Многие пользователи этих моделей уже даже перестали надеяться, что компания выпустить Android 10.

Недавно представители Samsung во время переписки с пользователем, подтвердил слухи, о том что Galaxy S8 и Galaxy Note 8 все еще присутствуют в планах на обновление до актуальной ОС.

Сейчас флагманы 2017 года работают под управлением Android 9 Pie, и пока неизвестно когда их обновят до Android 10.

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