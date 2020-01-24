Samsung все еще хочет обновить модели Galaxy S8 и Galaxy Note 8 до Android 10

В ноябре прошлого года корейская компания опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Тогда в списке не было старых флагманов, среди которых Galaxy S8 и Galaxy Note 8.

Многие пользователи этих моделей уже даже перестали надеяться, что компания выпустить Android 10.

Недавно представители Samsung во время переписки с пользователем, подтвердил слухи, о том что Galaxy S8 и Galaxy Note 8 все еще присутствуют в планах на обновление до актуальной ОС.

Сейчас флагманы 2017 года работают под управлением Android 9 Pie, и пока неизвестно когда их обновят до Android 10.