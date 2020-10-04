Компания Samsung в следующем году может представить линейку своих флагманов, в которой будут модели, оснащенные стилусом.

Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на источники в компании. По их словам, Samsung впервые оснастит Galaxy S21 Ultra стилусом.

Появление стилуса в линейке флагманов должно улучшить их продажи. Дело в том, что компания изменила стратегию развития и сосредоточилась на складных смартфонах, поэтому Galaxy S и Galaxy Note в плане возможностей и характеристик окажутся уже менее привлекательными.

Также источники сообщают, что в серии будет три модели — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Последний и получит поддержку стилуса.