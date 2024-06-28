Главная » Новости

Samsung впервые обогнала Apple по продажам смартфонов на рынке США

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Samsung сумела обойти Apple на рынке смартфонов США, превзойдя ее результаты за последний год до марта 2024 года.

Samsung впервые обогнала Apple по продажам смартфонов на рынке США

Данные, опубликованные аналитиками CIRP, показали, что Samsung заняла 38% рынка, в то время как у Apple доля составила всего 33%. Это значительный успех для Samsung, учитывая, что обычно Apple является доминирующим игроком на американском рынке смартфонов.

Остальные компании значительно отстают от лидеров, хотя Motorola имеет немалую долю в 13%, а Google занимает 6%. Все остальные бренды в совокупности составляют всего 10% рынка.

Стоит отметить, что продажи Samsung включают бюджетные модели, поэтому в сегменте флагманских устройств лидером остается Apple: 64% всех продаж компании приходится на флагманские модели, в то время как у Samsung данная доля составляет 42%.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.