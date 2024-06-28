Samsung впервые обогнала Apple по продажам смартфонов на рынке США

Samsung сумела обойти Apple на рынке смартфонов США, превзойдя ее результаты за последний год до марта 2024 года.

Данные, опубликованные аналитиками CIRP, показали, что Samsung заняла 38% рынка, в то время как у Apple доля составила всего 33%. Это значительный успех для Samsung, учитывая, что обычно Apple является доминирующим игроком на американском рынке смартфонов.

Остальные компании значительно отстают от лидеров, хотя Motorola имеет немалую долю в 13%, а Google занимает 6%. Все остальные бренды в совокупности составляют всего 10% рынка.

Стоит отметить, что продажи Samsung включают бюджетные модели, поэтому в сегменте флагманских устройств лидером остается Apple: 64% всех продаж компании приходится на флагманские модели, в то время как у Samsung данная доля составляет 42%.