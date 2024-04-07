Samsung возвращает себе титул крупнейшего производителя смартфонов

По последним данным исследовательской фирмы Counterpoint Research, Samsung смог вернуть себе первенство на рынке смартфонов и стать крупнейшим поставщиком устройств. Успешный старт флагманской серии Galaxy S24 в Европе и США сыграл важную роль в этом достижении.

Согласно отчёту, в феврале Samsung реализовала 19,69 миллиона устройств, что составило 20% от общего числа смартфонов. Это позволило компании вновь занять лидирующую позицию на рынке, которую она удерживала в течение 12 лет до этого. Из этого числа на долю моделей Galaxy S24 пришлось 6,53 миллиона устройств. В то же время Apple отгрузила 17,41 миллиона устройств, что составило 18% от общего числа.

Особенно важным является то, что Samsung стала крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке, где ее доля составила 34%. В США, где Apple традиционно доминирует, Samsung смогла увеличить свою долю с 20% до 36% в январе этого года. В то же время доля iPhone на родном рынке сократилась с 64% до 48%.

Интересно отметить, что в этом году флагманы Samsung впервые превзошли iPhone по уровню удовлетворенности покупателей. Это свидетельствует о высоком качестве и функциональности устройств Samsung.

Вернувшись на первое место в индустрии смартфонов, Samsung продолжает демонстрировать свою силу и конкурентоспособность.