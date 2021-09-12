Samsung, возможно, начал работу над новым флагманом Galaxy Note

Samsung, возможно, уже начал работу над преемником Galaxy Note 20, следует из твита известного инсайдера отрасли Ice Universe. Утечка цитирует источник в цепочке поставок, который видел доказательства существования нового устройства Galaxy Note. Пока неизвестно, будет ли новый телефон Note 21 называться Galaxy Note 21 или Note 22. Линейка Galaxy Note 20 была выпущена в прошлом году, и хотя Samsung прямо не заявила, что серия мертва, некоторые признаки указывают на такую ​​возможность. Ранее в этом году один из руководителей Samsung якобы сказал:

что компания не выпустит флагман Note в 2021 году, потому что будет сложно выпустить несколько флагманских телефонов с совместимостью с S Pen «в течение года». Возможно, свою роль сыграла и глобальная нехватка чипов.

Galaxy Note 21 означает отсутствие Galaxy S22?

YouTuber Jimmy Is Promo также заявил, что сериал никогда не отменяли. Он добавляет, что Samsung будет чередовать выпуски серий Galaxy S и Note каждый год, чего также требовали фанаты. Кох Донджин из Samsung ранее сказал, что серия Note вернется в 2022 году. Однако сроки запуска могут измениться. Некоторое время назад сообщалось, что Samsung не обновляла товарный знак Galaxy Note. Голландское издание Let’s Go Digital не считает это признаком отмены, поскольку соответствующие регистрации товарных знаков действительны до апреля 2023 года.

Пока что сложно сказать что-либо однозначно о судьбе линейки Note. Хотя Samsung, похоже, отдает предпочтение складным телефонам, а его последние телефоны Galaxy Z — хорошее начало, на обычные смартфоны по-прежнему приходится большая часть продаж смартфонов, а его де-факто флагман, серия Galaxy S21, по сообщениям, работает плохо.