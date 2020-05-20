Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов в США

Обновленный рейтинг смартфонов в США опубликовала организация American Customer Satisfaction Index (ACSI), которая ежегодно исследует степень удовлетворенности пользователей.

Как известно, на территории США чаще всего покупают устройства от компании Apple, но вот в рейтинге удовлетворенности, по крайней мере в первой тройке этих смартфонов нет.

В обновленном списке первое место заняли аппараты Samsung Galaxy Note 9, которые заработали 85 баллов.

На втором и третьем месте также находятся устройства от южнокорейской компании и это Samsung Galaxy S9+, а также Samsung Galaxy S10, у которых показатель удовлетворенности составил 84 балла.

Только следующие три позиции в списке оказались за iPhone, а именно iPhone XS Max, iPhone 11, 11 Pro Max и iPhone 11 Pro. Если говорить о самих компаниях, то средний балл у Samsung составил 81, а у Apple – 82 балла.