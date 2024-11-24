Samsung вновь переносит выход бета-версии Android 15

Выпуск обновления One UI 7 от Samsung, основанного на Android 15, неоднократно откладывался, но теперь появились новые сведения о его выходе.

Первоначально ожидалось, что обновление будет доступно несколько месяцев назад, однако в октябре компания подтвердила задержку.

Теперь бета-версия One UI 7 ожидается в начале декабря 2024 года в США и Корее, а затем и в других регионах. Надежный инсайдер Макс Джамбор сообщает, что бета-тестирование для серии Galaxy S24 начнется в первую неделю декабря, в то время как для Galaxy S23 — через пару недель после этого.

Также планируется выпустить бета-версию для Galaxy S22, хотя точные сроки пока не ясны. Серия Galaxy S21, скорее всего, не получит бета-версию, но стабильное обновление все же ожидается.

Полноценный релиз обновления намечен на февраль 2025 года, после двухмесячного периода бета-тестирования.