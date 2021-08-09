Samsung включит перо S Pen в предварительные заказы Galaxy Z Fold3

По словам лидера Snoopy (@_snoopytech_), Samsung будет включать пакет под названием Note Pack с предварительными заказами складного устройства. Этот пакет будет содержать чехол, S Pen и зарядное устройство на 25 Вт. Пакет стоит 89 евро.

Лидер также поделился изображением упаковки, которое показывает, что корпус является специальным, предназначенным для размещения стилуса, в то время как блок питания имеет порт USB-C и вилку. Все три предмета выполнены в черном цвете. Есть вероятность, что предзаказ подарков будет отличаться от региона к региону.

Пакет также намекает на то, что Samsung не будет поставлять Galaxy Z Fold3 с блоком питания в коробке, в отличие от своего предшественника Galaxy Z Fold2. Это разочаровывает, учитывая, что Galaxy Z Fold3 стоит дорого. Согласно утечке с прошлой недели, телефон будет иметь стартовую цену в 1899 евро.

Galaxy Z Fold3 будет иметь 6,2-дюймовый дисплей на крышке, 7,6-дюймовый внутренний дисплей, встроенную камеру, тройные задние камеры, поддержку ввода стилусом и рейтинг IPX8.

Источник — Astera.