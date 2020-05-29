Samsung вернёт в свои смартфоны съёмные аккумуляторы

Компания Samsung планирует начать снова использовать съемные батареи в своих смартфонах.

Однако это в первую очередь касается недорогих моделей смартфонов бренда.

Как рассказал источник, который пожелал остаться неназванным, ему стало известно о планах компании Samsung вернуть в бюджетные смартфоны съёмные аккумуляторы.

В качестве примера он привел батарею серии EB-BA013ABY, которая имеет емкость 3 000 мАч и будет использоваться в модели с обозначением SM-A013F.

Последняя еще не представлена, но ее упоминание о ней обнаружили в базах Европы и Азии, где указано, что в смартфоне будет 16 или 32 ГБ встроенной памяти, а на рынке он будет представлен в черном, синем и красном цвете.