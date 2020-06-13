Скидки и подарки при покупке техники компании Samsung можно получить до 14 июня, а на некоторые товары акция продлится до 22 июня.

Российское подразделение компании Samsung в России предлагает подарки и скидки до 40 % при условии покупки в официальном интернет-магазине компании.

Например, по 14 июня выгода при покупке телевизоров будет достигать 40%, бытовой техники – до 32%, а мобильные устройства с промокодом LETO2020 – до 20%.

В результате некоторые модели телевизоров можно купить на 300 тыс. рублей дешевле.

Приобретая смартфоны до 22 июня клиенту предложат выбрать подарок в видео беспроводных наушников или умных часов.

А если покупатель выберет телевизор QLED 8K до 30 июня, то он может получить смартфон Galaxy S20 в подарок.