Samsung в РФ начала продажу красного смартфона Samsung Galaxy A51

Samsung в России начала продажи смартфона Galaxy A51. Эта модель уже предлагается в розничных магазинах, а теперь покупатели могут выбрать новинку в красном исполнении.

На прошлой неделе, Galaxy A51 начали предлагать в двух цветах — черном и белом, причем на рынок сразу вышли две модификации — 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей и 6/128 ГБ за 22 990 рублей.

Красная версия пока доступна только в версии с 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей. Напомним, в Galaxy A51 установлен 6,5-дюймовый дисплей с подэкраным сканером отпечатка пальца и отверстием под фронтальную камеру.

На тыльной стороне смартфона разместили четвертную камеру с основным датчиком на 48 Мп.

В основе смартфона лежит процессор Exynos 9611, а за автономность аппарата отвечает батарея на 4000 мАч.