Samsung в 2025 году не будет выпускать Ultra-версию Galaxy Z Fold6

На сегодняшнем мероприятии компания Samsung представит только две модели смартфонов.

Samsung приняла решение не выпускать улучшенную версию своего складного флагмана Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Об этом было объявлено на мероприятии Unpacked 2024. Вместо этого, компания представит две модели: Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Как стало известно, проект Galaxy Z Fold 6 Ultra сейчас находится в неопределённом состоянии, и причины изменения стратегии не раскрываются.

Возможно, топовая версия все-таки выйдет, но станет эксклюзивом только для некоторых рынков.