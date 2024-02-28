Samsung в 2024 году представит наушники Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro

По информации сетевых информаторов, Samsung работает над двумя новыми беспроводными наушниками TWS.

Это Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro, которые ожидаются в качестве преемников Galaxy Buds 2 и 2 Pro, выпущенных в 2021 и 2022 годах соответственно. По предыдущему сообщению, предполагается, что пара Galaxy Buds 3 появится позже в этом году.

Galaxyclub сообщает, что Samsung активно работает над Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro. Они имеют модельные номера SM-R630 и SM-R530 соответственно. По информации издания, южнокорейский бренд занимается разработкой прошивки для обеих моделей. Кроме того, батарея для зарядного футляра Galaxy Buds 3 Pro была замечена на сайте сертификации, но не было раскрыто никакой конкретной информации.

В отчете не упоминается больше никакой информации о паре Galaxy Buds 3. Дополнительные детали о предстоящих беспроводных наушниках от южнокорейского бренда также пока не утекли в сеть. В октябре прошлого года Samsung выпустила Galaxy Buds FE, которые остаются последним предложением TWS в аудиопортфеле бренда, что означает, что другие модели уже довольно старые.

Предполагается, что Samsung Galaxy Buds 3 и 3 Pro будут официально представлены на мероприятии Galaxy Unpacked в июле или августе этого года. На этом мероприятии также будет уделено внимание новым раскладным устройствам, смарт-часам и планшетам.