Samsung уже тестирует оболочку One UI 2.5

Samsung приступила к разработке новой версии фирменной оболочки для смартфонов под управлением Android 10.

Сейчас новые аппараты компании с ОС Android 10 работают с One UI 2.0. Флагманские смартфоны корейского производителя вышли с One UI 2.1, а эта версия позже появится и на других смартфонах бренда.

Сейчас разработчики приступили к тестированию One UI 2.5. Эта версия должна дебютировать на Galaxy Note20. Какие изменения будут внесены в One UI 2.5 пока неизвестно.

Напомним, Samsung сейчас является лидером по обновлению своих смартфонов.

Она в конце 2019 года шла с опережением по обновлению смартфонов до актуальной Android 10.