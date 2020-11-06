Samsung уже начала массовое производство Galaxy S21

Сообщается, что технический гигант уже массово производит свой следующий телефон.

Сообщается, что Samsung начала массовое производство своего будущего Galaxy S21. Сторонние производители работают над более мелкими компонентами с прошлой недели и отправляют их во Вьетнам и Южную Корею для производства линейки телефонов в ближайшее время, согласно отчету WinFuture в понедельник. Отчет придает дополнительный импульс слухам о том, что телефоны S21 будут выпущены в январе.

Производство Samsung Galaxy S21 Ultra началось в середине прошлой недели, вскоре после этого начнется производство компонентов для S21 Plus.

Рендеры следующих Galaxy S и S Ultra были опубликованы две недели назад надежным лидером мнений @OnLeaks. Выпуск Galaxy S21 Ultra, как сообщается, будет сопровождаться выпуском Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S20 Ultra, и ожидается, что он состоится в январе.

Согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе, характеристики Galaxy S21 Ultra будут включать аккумулятор емкостью 5000 мАч и 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED. В сообщении говорится, что телефон также будет иметь 108-мегапиксельную заднюю камеру и 40-мегапиксельную селфи-камеру и будет работать под управлением Android 11.