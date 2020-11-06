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Samsung уже начала массовое производство Galaxy S21

06.11.2020 14:24

Сообщается, что технический гигант уже массово производит свой следующий телефон.

Сообщается, что Samsung начала массовое производство своего будущего Galaxy S21. Сторонние производители работают над более мелкими компонентами с прошлой недели и отправляют их во Вьетнам и Южную Корею для производства линейки телефонов в ближайшее время, согласно отчету WinFuture в понедельник. Отчет придает дополнительный импульс слухам о том, что телефоны S21 будут выпущены в январе.

Производство Samsung Galaxy S21 Ultra началось в середине прошлой недели, вскоре после этого начнется производство компонентов для S21 Plus.

Рендеры следующих Galaxy S и S Ultra были опубликованы две недели назад надежным лидером мнений @OnLeaks. Выпуск Galaxy S21 Ultra, как сообщается, будет сопровождаться выпуском Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S20 Ultra, и ожидается, что он состоится в январе.

Согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе, характеристики Galaxy S21 Ultra будут включать аккумулятор емкостью 5000 мАч и 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED. В сообщении говорится, что телефон также будет иметь 108-мегапиксельную заднюю камеру и 40-мегапиксельную селфи-камеру и будет работать под управлением Android 11.

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