Samsung увеличивает производство складных дисплеев почти на 50%

Только что были выпущены Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Тем не менее компания явно не ждет, чтобы увидеть, добьются ли они успехов в продажах. Вместо этого, как сообщается, компания намерена полностью сосредоточиться на производстве складных смартфонов в будущем. В новом отчете Korean Economic Daily утверждается, что Samsung Display готовится к крупному расширению завода, чтобы значительно увеличить производство гибких дисплеев.

В статье утверждается, что завод Samsung по производству дисплеев в Бакнине, Вьетнам, начнет расширение в конце этого года, которое будет завершено в конце 2021 или в начале 2022 года. После завершения строительства завод увеличит производство складных дисплеев с 17 миллионов единиц до 25 млн штук в год, или около 47%. В отчете утверждается, что 10 миллионов из этих дисплеев будут для будущих телефонов Galaxy Z Fold, а остальные 15 миллионов будут для телефонов Galaxy Z Flip меньшего размера.

В статье также сообщается, что предварительные заказы на два последних складных телефона компании уже собрали 920 000 единиц предпродажной подготовки в ее родной Южной Корее. Он также утверждает, что предварительные заказы в Китае превысили один миллион единиц. Для сравнения: оригинальный Galaxy Fold с дефектами был продан всего 500 000 единиц по всему миру, в то время как телефоны Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip были проданы всего 1,5 миллиона единиц. В статье утверждается, что за первые два месяца производства Samsung уже произвела 3 миллиона единиц своих двух последних складных телефонов.

Если Samsung действительно преуспеет в создании хитов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, вы можете поспорить, что его конкуренты также сделают складные телефоны более важным приоритетом. Это также должно привести к тому, что Samsung Display будет получать больше заказов от сторонних производителей телефонов.