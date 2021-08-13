Обменные предложения Samsung, особенно для США, были отличными. В предложении обмена покупатели получают возможность обменять свой существующий смартфон на новое устройство Galaxy в обмен на некоторые кредиты. Эти кредиты вычитаются при покупке, что делает новое устройство еще более доступным. Пока что Samsung разрешила обмен на одно или два устройства. Теперь, после запуска новых складных устройств Galaxy, Samsung увеличила лимит до 4 устройств.

Теперь вы можете отложить 4 устройства для нового Galaxy Z Fold 3 или Galaxy Z Flip 3. Это отличное предложение для тех, кто хочет избавиться от беспорядка старых смартфонов. Стоит отметить, что ограничение в 4 устройства действует только для новых Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, и в настоящее время оно доступно при предварительном заказе телефонов.

Помимо этого, Samsung также предлагает мгновенную замену до 200 и 150 долларов на аксессуары Z Fold 3 и Z Flip 3 соответственно.

Samsung Galaxy Z Fold 3 поставляется с 7,6-дюймовыми и 6,2-дюймовыми дисплеями с защитой Corning Gorilla Glass Victus. Устройство работает на Snapdragon 888 SoC и имеет тройные задние камеры. На этот раз Samsung предложила поддержку S-Pen с Z Fold 3. Z Flip 3 имеет 6,7-дюймовые и 1,9-дюймовые дисплеи с той же защитой Gorilla Glass Victus. Он поставляется с тем же процессором Snapdragon 888 и имеет две задние камеры. Он доступен в нескольких цветовых оттенках и обладает водонепроницаемостью IPX8.

Источник — Astera.