Samsung упомянула в рекламе iPhone и анонсировала смартфон с инновационным дизайном

Компания Samsung опубликовала видеоролик, посвященный своим смартфонам.

В видео с названием Life opens up with Galaxy (Жизнь открывается вместе с Galaxy) компания намекает на открытость мобильной платформы в своих устройствах, против закрытости iOS и iPhone.

Намек на последние в видео присутствует в виде сада, который обнесен стеной. Видео получило свое название, в том числе и за счет таких устройств как Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G.

Эти линейки выйдут в новых версиях в третьем квартале года. Еще компания анонсирует загадочный смартфон в конце видеоролика, намекая на новейший и инновационный дизайн, который еще не использовался в устройствах компании.

Предположительно речь идет будущем Galaxy Z Fold 3. Последний должен дебютировать уже в начале лета. Одним из ярких решений в этом аппарате станет скрытая под экраном камера.