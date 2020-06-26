Samsung улучшила работу камеры в новой прошивке для Galaxy S20

Samsung выпустила очередное обновление для флагманской линейки Galaxy S20. В новой прошивке содержатся различные улучшения и июльский апдейт безопасности.

Новая прошивка под номером G98xNKSU1ATFD пока доступна в Южной Корее.

Если в ней не будет серьезных багов, то скоро обновление начнут распространять и в других регионах.

Помимо июльского патча безопасности, новое обновление в Galaxy S20 приносит улучшение в работе камеры.

В частности заявлено, что была улучшена стабилизация при съёмке видео, а также доработана система приближения для снимков высокой чёткости.

Обновление под номером G98xNKSU1ATFD также содержит прекращения обновления MirrorLink и новые возможности подключения к смартфонам серии Galaxy S20 внешних микрофонов по Bluetooth.