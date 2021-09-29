Samsung удаляет все данные о Galaxy S21 FE

Ранее на этой неделе мы сообщали о том, что Samsung явно отменяет Galaxy S21 FE . Изначально ожидалось, что запуск смартфона состоится в августе, но затем предполагалось, что он будет выпущен где-то в октябре. Но сейчас, похоже, компания пытается похоронить любые доказательства существования устройства.

Ранее южнокорейское издание сообщало, что бренд отменил запуск Galaxy S21 FE в середине октября по нескольким причинам. Это в первую очередь включает в себя устойчивые продажи Galaxy Z Flip3 и продолжающуюся глобальную нехватку чипов, которая вызвала проблемы с поставками, из-за которых даже глава мобильного подразделения компании дважды ездил в США, чтобы получить больше чипов .

Теперь SamMobile обнаружила, что южнокорейский технологический гигант удалил страницы поддержки Galaxy S21 FE. Поскольку запуск неизбежен, бренд добавил страницу поддержки для устройства с номером модели SM-G990B, что также было самым большим показателем его существования. Согласно отчету, Samsung начала удалять страницы поддержки со своих официальных сайтов в некоторых странах, включая Гонконг , Сингапур , Южную Африку , Левант и другие.

Другими словами, это явный признак того, что компания действительно отменяет устройство. На данный момент глобальные сроки поставки микросхем достигли рекордно высокого уровня в 21 неделю. Поэтому неудивительно, что из-за ограничений предложения крупнейший в мире производитель смартфонов может отложить или даже отменить устройство в пользу существующих моделей, которые уже хорошо продаются.