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Samsung учит пользователей правильно заряжать Galaxy Z Fold6

Автор На чтение 1 мин Просмотров 122 Опубликовано

На сайте техподдержки Samsung появилась статья, объясняющая проблему отслаивания краски на корпусе складного смартфона Galaxy Z Fold6.

Samsung учит пользователей правильно заряжать Galaxy Z Fold6

Компания выяснила, что это может происходить из-за неправильной зарядки и использования устройства в неподходящих условиях.

Проблема была поднята на Reddit, где один из пользователей сообщил, что краска отслоилась возле кнопки включения. Другие владельцы подтвердили наличие аналогичного дефекта.

Samsung прокомментировала ситуацию, отметив, что такие проблемы могут возникать при использовании блоков питания сторонних производителей и тренажёров-миостимуляторов, подключаемых к смартфону.

Samsung учит пользователей правильно заряжать Galaxy Z Fold6

Когда устройство заряжается через незаземлённый блок, ток утечки может повредить анодированное покрытие, что ведет к отслаиванию цветного слоя.

Компания рекомендует использовать только оригинальные блоки питания Samsung. Также советуется держать смартфон подальше от электростимуляторов мышц, когда они подключены и касаются кожи пользователя.

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