Samsung требует у LG Display продавать ей OLED-панели дешевле, чем для LG Electronics

Samsung Electronics требует от LG Display большей скидки на OLED панели для телевизоров.

LG Display уже хорошо уступила Samsung и сейчас она ей продает панели дешевле, чем LG Electronics. Но руководство Samsung не устраивает такие цены, и она просит еще снизит цену.

О конкретных суммах не сообщается, но издание приводит TheElec такие ценны. LG Electronics покупает у LG Display OLED панели примерно за 750 долларов, а Samsung Electronics их берет за 650 долларов, но требует еще снизить цену примерно на 20-30 долларов.

Samsung надеется получить еще скидку за счет огромного заказа — порядка 2 млн OLED экранов, но основной заказ будет состоять из более дешевых панелей, так как флагманская серия Samsung Neo QLED TV основана на MiniLED.

Стоит отметить, что Samsung Display тоже продает панели LG Electronics, и возможно компания сможет требовать аналогичные скидки на экраны, выполненные по передовой технологии Quantum Dot-OLED