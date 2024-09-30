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Samsung стала требовать аккаунт на получение обновлений для своих смартфонов

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Ранее уже инсайдеры сообщали об этом, но теперь компания применила запланированные нововведения.

Samsung внесла изменения в правила обновления приложений на своих смартфонах. Теперь для получения обновлений через Galaxy Store пользователям необходимо создать аккаунт Samsung ID. Ранее этого не требовалось.

Издание PhoneArena сообщило, что новое требование указано в обновленном пользовательском договоре. Теперь, чтобы скачивать новые приложения и обновлять уже установленные, нужно иметь активный аккаунт. Galaxy Store обновляет приложения в фоновом режиме, и пользователи могут не заметить, что обновления больше не будут доступны без аккаунта.

С обновлениями приложения получают новые функции, а также исправления и патчи безопасности. Если пользователи хотят продолжать получать обновления от Samsung, им придется зарегистрироваться в Samsung ID или связать свой аккаунт Google с Galaxy Store.

Samsung
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