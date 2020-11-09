Samsung стал крупнейшим брендом смартфонов в США

В последние несколько дней различные исследовательские фирмы публикуют отчеты о ключевых рынках смартфонов. Ранее сегодня компания Strategy Analytics опубликовала отчет о рынке смартфонов в США за третий квартал 2020 года. Согласно этому отчету, Samsung впервые за три года обошла своего главного конкурента Apple и стала крупнейшим производителем смартфонов в стране.

Согласно отчету , Samsung заняла первое место на рынке смартфонов США в третьем квартале 2020 года с долей 33,7%. В то же время Apple заняла второе место с долей рынка 30,2%, а на третьем месте — LG с долей 14,7%.

В отчете говорится, что рыночная доля Samsung выросла на 6,7% г / г. Компания добилась этого с помощью своих бюджетных устройств и устройств среднего класса, а также флагманских моделей, таких как Galaxy Note20 и Galaxy Z Fold2 .

Прежде всего, отложенный выпуск Apple iPhone 12 серии еще больше помог южнокорейскому технологическому гиганту стать крупнейшим брендом смартфонов в США через 3 года. Компания Samsung была на этой позиции еще во втором квартале 2017 года.

Это еще не все, Samsung также был крупнейшим в мире брендом смартфонов в последнем квартале. Тем не менее, в этом квартале доля рынка компании в США может снизиться, поскольку ожидается, что серия iPhone 12 будет продаваться исключительно хорошо, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19 .