Samsung создала самый мощный 5G-процессор для смартфонов

В основе Exynos 1080 будет лежать ядра Cortex-A78, которые на 20% производительнее, чем Cortex-A77.

Представитель отдела научно-исследовательских Samsung рассказал про новый фирменный процессор компании, который будут устанавливать во флагманские смартфоны.

Доктор Имао Кай заявил, что новый чип будет производиться по 5-нанометровой технологии, а в его основе используют восемь вычислительных ядер в конфигурации «1 + 3 + 4».

Процессор Exynos 1080 получил графическую систему Mali-G78, а также в чипе будет 5G-модем.

По слухам, процессор от корейского производителя будет использовать китайская компания Vivo, которая Exynos 1080 установит в смартфон Vivo X60. Последний будет представлен до конца года.

Помимо этого, инсайдеры сообщают, что Exynos 1080 в AnTuTu выдает более 650 000 баллов, а это даже больше, чем флагманский процессор от компании Qualcomm.