Новый датчик изображения для смартфонов получил размер пикселя 0,64 мкм.

Samsung является передовой компанией в мире по производству матриц для камер смартфонов.

Новый датчик ISOCELL JN1 с разрешением 50 Мп стал самым маленьким в мире среди аналогичных. У него размер пикселя составляет всего 0,64 мкм.

Помимо этого, ISOCELL JN1 оказался очень тонким, за счет чего производители смогут выпускать смартфоны без выступающих модулей основной камеры.

Особенностью ISOCELL JN1 еще стало то, что его можно устанавливать не только в основную камеру, но также и фронтальную.

Матрица получила на 16% выше светочувствительность, и возможность объединения четырёх соседних пикселей.

Таким образом получается один большой пиксель размером 1,28 мкм. Такой режим будет очень полезный во время съёмки при недостаточной освещенности.