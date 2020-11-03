Samsung сокращает производство флагманской серии своего Galaxy Note20

Ранее в этом году Samsung выпустила флагманские смартфоны серии Galaxy S20, но они не оправдали ожиданий компании с точки зрения продаж, и ситуация, созданная пандемией COVID-19, также не помогла.

Недавно южнокорейский гигант запустил линейку Galaxy Note20, и, поскольку Galaxy S20 не показал хороших результатов, ожидания от недавно анонсированной линейки Galaxy Note20 были высокими, чтобы компенсировать слабые продажи серии S20. Однако в новом отчете, поступившем из Кореи, говорится, что Samsung сократила производство смартфонов серии Galaxy Note20, что указывает на то, что продажи не соответствуют ожиданиям компании.

В отчете утверждается, что компания намеревалась выпустить 900 000 единиц линейки Note20 в октябре, но произвела только 600 000 единиц — всего 70 процентов от того, что бренд первоначально планировал произвести. Он также добавляет, что соотношение производства между Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra было около 1: 2, а падение производительности для Note20 было худшим по сравнению с Note20 Ultra.

В отчете также говорится, что компания готовится начать производство смартфонов серии Samsung Galaxy S21 следующего поколения со следующего месяца, а начальную партию компания планирует выпустить два миллиона единиц.

Samsung недавно объявила о своем финансовом отчете за третий квартал, в котором продажи смартфонов выросли на 50 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, но заслуга в этом больше принадлежит предложениям бюджетного и среднего ценового сегмента, а не премиальным моделям.