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Samsung снова будет использовать 10-мегапиксельные селфи-камеры для Galaxy S22 и S22+

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В последний раз Samsung менял разрешение фронтальной камеры с серией Galaxy S10 еще в 2019 году. Серии S9 и S8 поставлялись с датчиками 8MP, а увеличение 2MP привело к адекватному увеличению качества селфи. Однако с тех пор разрешение остается постоянным и составляет 10 МП с Galaxy S20 с 2020 года, Galaxy S21 с 2021 года, а теперь и с серией Galaxy S22 с 2022 года.

Samsung снова будет использовать 10-мегапиксельные селфи-камеры для Galaxy S22 и S22+

Это явно не относится к моделям Ultra. Samsung Galaxy S21 Ultra и S20 Ultra имеют гораздо более плотное 40-мегапиксельное разрешение, и оказывается, что передняя камера Galaxy S22 Ultra будет иметь такое же количество пикселей.

Что касается задних камер, модель 2022 Ultra будет иметь настройку, не слишком отличную от S21 Ultra. Первичный — это 108-мегапиксельный снимок. К нему присоединяются сверхширокоугольный объектив 12 МП, телеобъектив 10 МП 3X и еще один телеобъектив 10 МП 10X.

Дебют серии Samsung Galaxy S22 запланирован на 8 февраля, а фактический выпуск состоится через 10 дней.

Источник — Astera.

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