Компания Samsung с 26 декабря запускает на территории РФ акцию, в рамках которой флагманские смартфоны будут доступны для покупки по сниженной цене.

Samsung снизила цены на свои смартфоны в РФ до 30 тыс. рублей, причем сниженные цены будут действовать на постоянной основе.

Так, максимальная скидка действует на модель Galaxy Z Flip. Складной смартфон теперь обойдется на 30 тыс. рублей дешевле и будет доступен по цене 89 990 рублей.

Ранее его стоимость составляла 119 990 рублей. Флагманские модели Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 также упали в цене и оценены в 94 990 рублей и 74 990 рублей.

Указанные смартфоны доступны еще и по программе трейд-ин, в рамках которой можно дополнительно сэкономить.

Источник: ixbt.com.