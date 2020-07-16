Samsung смартфон Galaxy M01s с процессором MediaTek Helio P22 оценила в $130

Samsung продолжает расширять линейку бюджетных смартфонов, которые на рынке должны конкурировать с моделями от Redmi.

Новая бюджетная модель от корейского производителя получила название Galaxy M01s.

Фактически это переименованный Galaxy A10s, но с одним отличием — у новинки установлено 2 ГБ оперативной памяти, вместо 3 ГБ как у Galaxy A10s.

Samsung Galaxy M01s скорее всего будет предлагаться на тех рынках, где пока не представлен Galaxy A10s.

В новом смартфоне установили 6,2-дюймовый экран с разрешением HD+, недорогой процессор Helio P22 от компании MediaTek и аккумулятор на 4000 мАч.

Встроенной памяти в смартфоне 32 ГБ. На тыльной стороне смартфона находится двойная камера с датчиками 13 и 2 Мп и классический сканер отпечатка пальца. Фронтальный фотодатчик на 8 Мп.

В продажу Galaxy M01s поступит под управлением мобильной операционной системы Android 9.0 с фирменной оболочкой One UI 1.1. В Индии аппарат будет предлагаться по цене 133 доллара.