Samsung случайно рассекретила некоторую информацию о своем умном кольце

Похоже, что в приложении Galaxy Wearable южнокорейской компании Samsung непреднамеренно появилась информация о потенциальном новом устройстве — смарт-кольце Samsung Galaxy Ring.

Пользователи заметили в приложении значки, напоминающие кольцо, что может указывать на работу над таким продуктом. Ранее в начале года Samsung подала патент на Galaxy Ring, описав его как гаджет для мониторинга показателей здоровья и сна.

Это подтверждается сотрудничеством компании с Natural Cycles в области отслеживания женского цикла, для чего подходит функция измерения температуры тела.

Кроме того, в коде приложения Galaxy Wearable найдены упоминания о возможности подключения Galaxy Ring по Bluetooth.

Таким образом, все признаки указывают на разработку Samsung смарт-кольца, которое может стать конкурентом лидирующему на рынке продукту Oura Ring.