Samsung шесть лет подряд становится лидером рынка саундбаров

Samsung шестой год подряд стал лидером на рынке саундбаров, а это акустические панели разработанные для телевизоров. За рынком саундбаров компания Futuresource Consulting начала следить с 2014 года.

С момента наблюдения лидером рынка звуковых панелей всегда становилась компания Samsung. В прошлом году корейский производитель занял долю 16,5%, а объём выручки компании с продаж саундбаров на глобальном рынке составит 21,8%.

Пресс-центр Samsung еще добавил, что 14 лет подряд компания занимает лидирующую позицию на рынке телевизоров.

В компании также рассказали, что все модели саундбаров проходят специальную настройку в Samsung Audio Lab, причем панель всегда настраивают под телевизоры компании.