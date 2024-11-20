Главная » Новости

Samsung сделала компактную камеру для смартфонов нового поколения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Samsung представила новую камеру для смартфонов с перископическим телеобъективом под названием ISOCELL ALoP (All Lenses on Prism). Эта технология позволяет значительно уменьшить размеры камеры по сравнению с традиционными перископическими решениями.

Samsung сделала компактную камеру для смартфонов нового поколения

В обычных перископических камерах линзы располагаются вертикально, что увеличивает высоту модуля. В ISOCELL ALoP линзы расположены горизонтально, что позволяет использовать призму с отражательной поверхностью под углом 40 градусов и датчик изображения под углом 10 градусов. Это улучшает размер линзы и позволяет пропускать больше света, обеспечивая более яркие и четкие снимки.

Новая камера позволяет использовать более крупные сенсоры и линзы с лучшей светосилой, что повышает качество фотографий как днем, так и ночью. Технология сокращает высоту камеры на 22% по сравнению с традиционными решениями, что делает смартфоны тоньше.

ALoP поддерживает объективы с диафрагмой f/2.58 и эквивалентным фокусным расстоянием 80 мм, что улучшает качество портретных снимков и снижает шум при ночной съемке. Также новая конструкция выглядит более привлекательно, так как пользователи видят только круглые линзы, а не прямоугольную призму.

Пока Samsung не уточнила, будет ли новая технология использована в будущих смартфонах серии Galaxy S25.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.