Samsung сделала компактную камеру для смартфонов нового поколения

Samsung представила новую камеру для смартфонов с перископическим телеобъективом под названием ISOCELL ALoP (All Lenses on Prism). Эта технология позволяет значительно уменьшить размеры камеры по сравнению с традиционными перископическими решениями.

В обычных перископических камерах линзы располагаются вертикально, что увеличивает высоту модуля. В ISOCELL ALoP линзы расположены горизонтально, что позволяет использовать призму с отражательной поверхностью под углом 40 градусов и датчик изображения под углом 10 градусов. Это улучшает размер линзы и позволяет пропускать больше света, обеспечивая более яркие и четкие снимки.

Новая камера позволяет использовать более крупные сенсоры и линзы с лучшей светосилой, что повышает качество фотографий как днем, так и ночью. Технология сокращает высоту камеры на 22% по сравнению с традиционными решениями, что делает смартфоны тоньше.

ALoP поддерживает объективы с диафрагмой f/2.58 и эквивалентным фокусным расстоянием 80 мм, что улучшает качество портретных снимков и снижает шум при ночной съемке. Также новая конструкция выглядит более привлекательно, так как пользователи видят только круглые линзы, а не прямоугольную призму.

Пока Samsung не уточнила, будет ли новая технология использована в будущих смартфонах серии Galaxy S25.