Samsung сделала 114-дюймовый телевизор micro-LED за 12 млн рублей

корейская компания Samsung представила свой самый большой телевизор с экраном micro-LED размером 114 дюймов. Он позиционируется как «ультра-премиум-телевизор» и имеет впечатляющую стоимость — около 12 миллионов рублей.

Этот телевизор считается самым большим в истории с дисплеем micro-LED. Ранее компания предлагала модели с экранами размером 89 и 101 дюйм.

Помимо величественного размера, телевизор обладает преимуществами micro-LED, такими как высокая контрастность и способность передавать истинный черный цвет. Кроме того, micro-LED матрицы не подвержены выгоранию со временем, в отличие от OLED-матриц.

Для привлечения покупателей Samsung предлагает специальные бонусы для тех, кто приобретет телевизор до конца мая.

В качестве подарка компания предоставляет второй телевизор Neo QLED QND900 на 85 дюймов, скидку на приобретение саундбара JBL L100 MK2 и купон на проживание в люксовом отеле Signiel Seoul в Сеуле на сумму 2200 долларов (около 200 400 рублей).

Продажи этого дорогостоящего телевизора уже начались в Южной Корее в магазине Samsung Store Hyundai Pangyo.

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