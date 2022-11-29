Samsung сделает приложение для самостоятельного ремонта смартфонов и другой техники

Современные смартфоны в домашних условиях практически невозможно ремонтировать, так как у пользователя в этом нет опыта, инструмента и знаний, но Samsung готова научить всех желающих ремонтировать смартфон самостоятельно.

Для этого были созданы специальные пакеты, в которых есть все самое необходимое для замены аккумулятора или экрана. Подобные решения также есть у Apple и Google, но перечень инструментов для ремонта пока очень ограничен несколькими моделями от каждого перечисленного производителя.

Samsung решила выпустить приложение, в котором будет инструкция для самостоятельного ремонта и обслуживания устройств.

Программа будет называться Self Repair Assitant. Товарный знак Self Repair Assitant уже зарегистрирован и в описании к нему указано, что приложение позволит узнать, как производить ремонт и обслуживание смартфонов, планшетов, смарт-часов и наушников.

Когда приложение станет доступно для пользователей неизвестно.