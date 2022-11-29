Главная » Новости

Samsung сделает приложение для самостоятельного ремонта смартфонов и другой техники

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Современные смартфоны в домашних условиях практически невозможно ремонтировать, так как у пользователя в этом нет опыта, инструмента и знаний, но Samsung готова научить всех желающих ремонтировать смартфон самостоятельно.

Для этого были созданы специальные пакеты, в которых есть все самое необходимое для замены аккумулятора или экрана. Подобные решения также есть у Apple и Google, но перечень инструментов для ремонта пока очень ограничен несколькими моделями от каждого перечисленного производителя.

Samsung решила выпустить приложение, в котором будет инструкция для самостоятельного ремонта и обслуживания устройств.

Программа будет называться Self Repair Assitant. Товарный знак Self Repair Assitant уже зарегистрирован и в описании к нему указано, что приложение позволит узнать, как производить ремонт и обслуживание смартфонов, планшетов, смарт-часов и наушников.

Когда приложение станет доступно для пользователей неизвестно.

Samsung
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.